Объявлен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не меняла заявочный состав сборной на чемпионат мира в Японии, сообщает ТАСС.

В национальной команде остались те же спортсмены, что были заявлены на чемпионат Европы в Минске, включая запасных.

«После финала Кубка России времени для детального обсуждения состава сборной тренерским советом и утверждения его исполкомом ФФККР практически не было. Однако нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев (ISU) мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира», — рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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Мировое первенство будет проходить в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

Ранее россиянка Елизавета Туктамышева сравнила результаты своего выступления в финале Кубка России 2019 года с итогами турнира 2010 года.