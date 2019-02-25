Российский боец ММА назвал поведение Александра Емельяненко позорным

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Василевский пристыдил Александра Емельяненко, отвесившего пощечину посетителю своего мастер-класса, передает «Советский спорт».

Василевский подивился популярности Емельяненко даже после окончания карьеры.

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«Любопытно, что Емельяненко, уже не выступая в профессиональных боях, все равно самый обсуждаемый российский боец», – прозвучали слова на видео в инстаграме.

Ко всему прочему, по мнению Василевского, это был позорный поступок.

«Естественно, применять силу на слабых - это позорно. К нему пришли, чтоб чему-то научиться, а получили лишь подзатыльники», — заключил спортсмен.

Мастер-класс Емельяненко состоялся 23 февраля в одном из фитнес-клубов города Московский (Новомосковский административный округ). Во время демонстрации приема 37-летний спортсмен отвесил участнику мастер-класса пощечину, сказав, чтоб тот не смел так разговаривать с бойцом, а говорил так дома с женой.

Ранее стали известны дата и место следующего боя Емельяненко.