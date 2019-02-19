Сломавшая позвоночник спортсменка возмутилась решением суда
Фристайлистка Мария Комиссарова раскритиковала решение Невского районного суда Петербурга, передает «Советский спорт».
18 февраля судья частично удовлетворил иск атлетки, получившей перелом позвоночника со смещением, обязав клинику, где она проходила реабилитацию и не получила обещанного результата, выплатить 60 тыс. рублей.
«Что ,*****, сколько? Валютой не ошиблись? Или нолики может забыли? 60 тыс. рублей вместо 56 миллионов, это даже не один процент! Это даже не один день тренировок, а половина дня! Из двух лет!
Мне смешно, честно. Билеты в Питер на суд окупились, хаха. А переживания за все эти 5 лет?», — написала девушка в инстаграме.
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Комиссарова отметила, что рассчитывала на правосудие , но решение никак не обосновали, просто выдали документы.
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