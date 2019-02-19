Сломавшая позвоночник спортсменка возмутилась решением суда

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Фристайлистка Мария Комиссарова раскритиковала решение Невского районного суда Петербурга, передает «Советский спорт».

18 февраля судья частично удовлетворил иск атлетки, получившей перелом позвоночника со смещением, обязав клинику, где она проходила реабилитацию и не получила обещанного результата, выплатить 60 тыс. рублей.

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«Что ,*****, сколько? Валютой не ошиблись? Или нолики может забыли? 60 тыс. рублей вместо 56 миллионов, это даже не один процент! Это даже не один день тренировок, а половина дня! Из двух лет!

Мне смешно, честно. Билеты в Питер на суд окупились, хаха. А переживания за все эти 5 лет?», — написала девушка в инстаграме.

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Комиссарова отметила, что рассчитывала на правосудие , но решение никак не обосновали, просто выдали документы.

Ранее жена экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина побывала на допросе в МВД.

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