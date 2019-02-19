Заседание рабочей группы IBU по восстановлению СБР перенесено

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Заседание рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU) по восстановлению статуса Союза биатлонистов России (СБР) было решено перенести, передает ТАСС.

Восстановление российской организации должны были обсудить в феврале в Москве. По словам члена рабочей группы, заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой, теперь встреча состоится в конце марта в Тюмени.

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«Очередное заседание рабочей группы было первоначально запланировано на сегодня. Но один из иностранных членов этой комиссии не смог приехать в Россию. В связи с этим встреча перенесена на конец марта в Тюмень», — сказала Пахноцкая.

5 февраля IBU объявил о заседании в конце февраля в Москве. На тот момент председатель рабочей группы был удовлетворен тем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило данные московской антидопинговой лаборатории.

С 28 марта по 4 апреля в Тюмени будет проходить чемпионат России по биатлону.

Ранее IBU получил жалобу от СБР на блокировку контракта на 100 млн рублей.