Заседание рабочей группы IBU по восстановлению СБР перенесено
Заседание рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU) по восстановлению статуса Союза биатлонистов России (СБР) было решено перенести, передает ТАСС.
Восстановление российской организации должны были обсудить в феврале в Москве. По словам члена рабочей группы, заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой, теперь встреча состоится в конце марта в Тюмени.
«Очередное заседание рабочей группы было первоначально запланировано на сегодня. Но один из иностранных членов этой комиссии не смог приехать в Россию. В связи с этим встреча перенесена на конец марта в Тюмень», — сказала Пахноцкая.
5 февраля IBU объявил о заседании в конце февраля в Москве. На тот момент председатель рабочей группы был удовлетворен тем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило данные московской антидопинговой лаборатории.
С 28 марта по 4 апреля в Тюмени будет проходить чемпионат России по биатлону.
Ранее IBU получил жалобу от СБР на блокировку контракта на 100 млн рублей.