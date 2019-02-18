Стал известен список участниц финала Кубка России по фигурному катанию

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Опубликован список спортсменок, которые примут участие в финале Кубка России по фигурному катанию, сообщает «Советский спорт».

Протокол выглядит следующим образом:

Виктория Васильева Анастасия Грачева Анастасия Губанова Анастасия Гулякова Станислава Константинова Алена Леонова Евгения Медведева Елизавета Нугуманова Серафима Саханович Мария Талалайкина Анна Тарусина Елизавета Туктамышева.

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Соревнования одиночниц в финале Кубка России пойдут 21-22 февраля. Результаты спортсменок могут оказать влияние на окончательный состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева заявлена на Кубок России.