Принц Саудовской Аравии не намерен покупать «Манчестер Юнайтед»

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не заинтересован в приобретении английского «Манчестер Юнайтед».

Министр информации Саудовской Аравии Турки аль-Шаббана опроверг в своем твиттере информацию о намерении принца купить «красных дьяволов».

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До этого СМИ утверждали, что член королевской семьи был готов приобрести клуб за $4,8 млрд. Отмечалось, что предложение будет сделано при условии, что «Манчестер Юнайтед» гарантирует себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Американская семья Глейзеров, владеющая клубом с 2005 года, приобрела клуб за $1,013 млрд.

«Новость о том, что принц Мухаммед бен Сальман, хотел приобрести «Манчестер Юнайтед», была полностью ложной. Клуб провел встречу с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможность спонсорства. Сделка не состоялась», — сообщил министр информации.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), которое дает право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В активе команды 51 очко в 26 матчах.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» планируют приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали.