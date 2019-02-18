Принц Саудовской Аравии не намерен покупать «Манчестер Юнайтед»
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не заинтересован в приобретении английского «Манчестер Юнайтед».
Министр информации Саудовской Аравии Турки аль-Шаббана опроверг в своем твиттере информацию о намерении принца купить «красных дьяволов».
До этого СМИ утверждали, что член королевской семьи был готов приобрести клуб за $4,8 млрд. Отмечалось, что предложение будет сделано при условии, что «Манчестер Юнайтед» гарантирует себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Американская семья Глейзеров, владеющая клубом с 2005 года, приобрела клуб за $1,013 млрд.
«Новость о том, что принц Мухаммед бен Сальман, хотел приобрести «Манчестер Юнайтед», была полностью ложной. Клуб провел встречу с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможность спонсорства. Сделка не состоялась», — сообщил министр информации.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), которое дает право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В активе команды 51 очко в 26 матчах.
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» планируют приобрести защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
تشرفت اليوم بأداء القسم وزيراً للإعلام ، أمام سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين وبحضور سيدي ولي العهد - حفظهما الله .— تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) 1 января 2019 г.
أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة، مستنيراً بحكمتها وتوجيهاتها السديدة لما فيه خير هذا الوطن الكريم . pic.twitter.com/jRpvIAjnYL