Туктамышева заявлена на Кубок России
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева вошла в число участниц финала Кубок России по фигурному катанию, сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что официальный список фигуристок еще не объявлен.
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Соревнования одиночниц в финале Кубка России пойдут 21-22 февраля. Результаты спортсменок могут оказать влияние на окончательный состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме.
Ранее сообщалось, что Туктамышева и олимпийская чемпионка Алина Загитова выступят на ледовом шоу Stars on Ice.