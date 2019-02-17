Туктамышева заявлена на Кубок России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/649/12174649/RIAN_5726464.HR-pic905-895x505-98271.jpg">

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева вошла в число участниц финала Кубок России по фигурному катанию, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что официальный список фигуристок еще не объявлен.

Реклама

Соревнования одиночниц в финале Кубка России пойдут 21-22 февраля. Результаты спортсменок могут оказать влияние на окончательный состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме.

Ранее сообщалось, что Туктамышева и олимпийская чемпионка Алина Загитова выступят на ледовом шоу Stars on Ice.