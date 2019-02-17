Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд по шат-аутам

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Вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил новый клубный рекорд по шат-аутам, сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:0.

Василевский отразил все 20 ударов и оформил шестой шат-аут в текущем сезоне чемпионата.

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Эта «сухая» игра стала для Василевского 18-й в карьере в НХЛ, что позволило ему занять первую строчку в истории «Тампы» по количеству сухих матчей.

Он сдвинул с первого места Бена Бишопа. Тройку лидеров по «сухим» матчам замкнул еще один россиянин Николай Хабибулин (14 шат-аутов).

Ранее сообщалось, что шат-аут Василевского и два очка Кучерова позволили «Тампе» обыграть «Монреаль».