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Президент России Владимир Путин рассказал о влиянии дзюдо на его настроение.

14 февраля глава государства посетил спортивный центр «Юг-Спорт», где потренировался с дзюдоистами.

«Наверное и то, и другое, потому что это — известный медицинский фактор: у человека, который занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается, настроение улучшается, на жизнь смотришь по-другому. Это, так можно сказать, почти что «розовые очки» снимаются, все начинает получаться, такое комплексное воздействие», — приводит слова Путина ТАСС.

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Путин провел занятие с несколькими олимпийскими чемпионами.

«Чем более высококлассный спортсмен, тем более стоящий партнер. Он чувствует все на кончиках пальцев, что называется. Не только чувствует, но и понимает, что происходит. И там, где нужно, и поможет, и поддержит, и потом — с ним безопасно», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в спортивный центр после переговоров на саммите по сирийскому урегулированию.