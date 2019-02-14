Появилось видео из камеры Мамаева в «Бутырке»

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Появилось видео из камеры полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в Бутырском СИЗО, сообщает RT.

Отмечается, что футболист находится в 12-местной камере.

В камере есть два холодильника, забитые продуктами, плазменный телевизор, полки с книгами, раковина и шкаф, в котором хранятся крупы и консервированные продукты.

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14 февраля в «Бутырке» прошел футбольный матч с участием Мамаева. Футболист сыграл по тайму за каждую из команд. Встреча завершилась со счетом 8:7, а сам игрок «Краснодара» отличился семь раз.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий вокруг этой встречи.