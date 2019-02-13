Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
Французское издание France Football назвало советского вратаря Льва Яшина лучшим голкипером в истории мирового футбола, сообщает ТАСС.
Единственный обладатель «Золотого мяча» среди голкиперов возглавил рейтинг, опубликованный на сайте издания.
Также в пятерку лучших вратарей попали англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Дино Дзофф и Джанлуиджи Буффон, а также немец Мануэль Нойер.
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Яшин становился олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне и выигрывал чемпионат Европы — 1960 во Франции. В составе сборной СССР он занял четвертое место на мировом первенстве 1966 года в Англии.
Ранее сообщалось, что Бэнкс скончался в 81-летнем возрасте.