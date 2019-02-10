Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Вегас»
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Комбуса», для которого эта игра стала гостевой.
Российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу, а также отметился двумя результативными передачами.
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровкий смог отразить 20 бросков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас Голден Найтс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
0:1 — Андерсон (Джонс, Дженнер) — 04:04;
1:1 — Шмидт (Маршессо, Смит) — 04:36;
2:1 — Меррилл (Карлссон, Смит) — 17:49;
2:2 — Панарин (Бьёркстранд, Харрингтон) — 35:31;
3:2 — Икин (Белльмар, Миллер) — 49:21;
3:3 — Аткинсон (Панарин, Дюбуа) — 54:48;
3:4 — Аткинсон (Веренски, Панарин).