Эксперт рассказал о деталях падения самолета Салы

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Бывший инструктор, в настоящее время консультирующий редактор авиационного новостного сайта Flight Global, Дэвид Лирмаунт рассказал, что пилот самолета Салы не до конца потерял управление самолетом перед аварией, передает «Советский спорт».

«Ибботсон имел некоторый контроль над самолетом в момент падения. Пилот не полностью потерял контроль над самолетом. Никто не погружает самолет в море, зная, что они идут на удар. Стараются тянуть нос вверх. Ибботсон не зашел в море с большой скоростью, с опущенным носом», — приводит слова эксперта The Times.

Ранее «Нант» опубликовал видео в память о погибшем Сале.