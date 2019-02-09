Спринтерские гонки на этапе КМ в Канаде перенесены

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Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение внести изменения в календарь седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада), сообщает «Советский спорт».

Ожидается, что 9 февраля температура воздуха будет находиться на отметке в минус 25 градусов, а регламент IBU не позволяет проводить старты при температуре ниже 20 градусов.

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Таким образом, 10 февраля в 22:20 по московскому времени состоится мужской спринт, женская гонка пройдет 11 февраля в 00:45 мск.

Восьмой этап Кубка мира пройдёт в Солт-Лейк-Сити (США) с 14 по 17 февраля.

Лидерами общего зачета Кубка мира являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.

Ранее сообщалось, что сборная Германии заняла первое место в женской эстафете 4х6 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе.