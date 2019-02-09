Логинов похвалил своих партнеров по сборной

<img src="//img.gazeta.ru/files3/429/12127429/RIAN_5751389.HR-pic905-895x505-59974.jpg">

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление своей команды в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе, по итогам которой россияне выиграли бронзу.

По его словам, его партнеры по команде смогли справиться с сильным ветром и морозом.

Реклама

«Хорошая гонка. Я хочу всех поздравить с этой хорошей эстафетой. Ребята сегодня молодцы, справились, особенно Эдуард Латыпов с Александром Поварницыным. Они смогли совладать с таким ветром и с таким морозом. В таких погодных условиях все брали дополнительные патроны, были штрафные круги. Но для нас все сложилось хорошо», — цитирует спортсмена «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

Также Логинов объяснил, почему он бежал не заключительный, а третий этап эстафеты в составе российской сборной.

«Видимо, так между собой договорились тренеры. Я особо не сопротивлялся. Думаю, надо попробовать все. Поварницыну я ничего не говорил, он достаточно опытный спортсмен. Думаю, он сам знал, как действовать по сегодняшней гонке», — добавил Александр.

Ранее стало известно, что сборная России заняла третье место в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе.