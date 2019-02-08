Жалобу на арест Кокорина в ЕСПЧ подадут в приоритетном порядке
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, намерена подать апелляцию на очередное продление ареста в Европейский суд по правам человека в приоритетном порядке, сообщает «РИА Новости».
Защитница обратится с жалобой за рубеж уже 11 февраля.
«В понедельник будет подана апелляционная жалоба, и после очевидного решения суда апелляционной инстанции об оставлении в силе оспариваемого постановления, защита будет вынуждена подать жалобу в ЕСПЧ в приоритетном порядке из-за угрозы здоровью Александра Кокорина», — заявила Стукалова в инстаграм.
Напомним, что Тверской суд Москвы 6 февраля продлил срок заключения под стражей форварда сине-бело-голубых, его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также их товарища Александра Протасовицкого до 8 апреля.
Ранее сообщалось, что Мамаев проведет матч против сотрудников СИЗО «Бутырка» в День святого Валентина.