Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала трех звезд очередного игрового дня регулярного чемпионата, сообщает «Советский спорт».

По информации на официальном сайте лиги, первой звездой признан российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, оформивший дубль и исполнивший голевую передачу в матче против «Колорадо Эвеланш» (4:3). На его счету также победный гол.

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Вторым в топе стал форвард «Монреаль Канадиенс» Джонатан ДруЭн, в активе у которого четыре (2+2) очка, набранные в игре с «Виннипег Джетс» (5:2).

Замыкает тройку лидеров нападающий «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, который оформил дубль и сделал голевую передачу во встрече с «Баффало Сэйбрз» (6:5).

Ранее «Коламбус» переиграл «Аризону» благодаря 29 сейвам Бобровского.