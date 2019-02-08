«Тампа» уступила «Сент-Луису», несмотря на 38 сейвов Василевского

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» в выездном матче одолел «Тампу-Бэй Лайтнинг», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в городе Тампа, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 0:1.

Победу «Блюз» принесла шайба Брэйдена Шенна на 5-й минуте дополнительного времени. Одним из его ассистентов выступил россиянин Владимир Тарасенко.

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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 38 из 39 бросков по своим воротам. Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон сумел парировать все 32 броска соперника и оформил шатаут. Эта победа стала для «блюзменов» 4-й кряду.

Ранее сообщалось, что две шайбы Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Колорадо».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Шенн (Парэйко, Тарасенко), 64:01 (3x3).