Навка назвала причину ухода Медведевой от Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка рассказала, почему российская фигуристка Евгения Медведева сменила Этери Тутберидзе на Брайана Орсера, передает «Советский спорт».

«Это ее решение. А правильное ли оно – это только время покажет. Тут и психологические проблемы. Время и результаты Жени все покажут. Видимо, сердце подсказало Жене, что ей нужно что-то поменять в жизни», — сказала бывшая спортсменка.

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Навка также пожелала Медведевой в ее продолжающейся карьере.

«Всегда можно открыть какую-то дверь и пройти иным путем. Как говорила героиня Веры Алентовой в фильме «Москва слезам не верит», «в 40 лет жизнь только начинается», — добавила она.

Ранее состояние Алины Загитовой было названо депрессивным.