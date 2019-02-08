Навка назвала причину ухода Медведевой от Тутберидзе
Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка рассказала, почему российская фигуристка Евгения Медведева сменила Этери Тутберидзе на Брайана Орсера, передает «Советский спорт».
«Это ее решение. А правильное ли оно – это только время покажет. Тут и психологические проблемы. Время и результаты Жени все покажут. Видимо, сердце подсказало Жене, что ей нужно что-то поменять в жизни», — сказала бывшая спортсменка.
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Навка также пожелала Медведевой в ее продолжающейся карьере.
«Всегда можно открыть какую-то дверь и пройти иным путем. Как говорила героиня Веры Алентовой в фильме «Москва слезам не верит», «в 40 лет жизнь только начинается», — добавила она.
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