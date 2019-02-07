Президент «Зенита» высказался о политической составляющей трансфера Ракицкого

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Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о политической составляющей перехода в петербургский клуб украинского защитника Ярослава Ракицкого, передает «РИА Новости».

Игрок перешел из донецкого «Шахтера». Трансфер вызвал негодование на Украине, Ракицкий был исключен из национальной команды.

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«У нас футбол — вне политики, поэтому я считаю, что абсолютно не о чем здесь говорить. У нас тренером работает украинец Анатолий Тимощук, я не вижу здесь вообще никаких проблем.

Не надо на футбол пытаться надеть какие-то другие вещи. Мы получили хорошего игрока, и в товарищеском матче было видно, что он действительно хороший игрок. Мы и раньше его знали, поэтому «добро пожаловать». Он левоногий центральный защитник — то, что нам было необходимо», — заявил Фурсенко.

Ранее Ракицкий поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.