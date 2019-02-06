Адвокат Мамаева пожаловался суду на нарушения при расследовании

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обратился к судье с просьбой, передает Sport24.

Защитник попросил приобщить к делу хавбека «горожан» жалобы на нарушения при расследовании и его задержку.

«Прошу приобщить к материалам дела копии постановления прокурора о нарушении при расследовании материалов уголовного дела, а также жалобы о волоките в расследовании. Прилагаем характеристики по месту жительства и получение уведомления Соловчуком о получении материальной компенсации за причиненный ущерб», — заявил Бушманов.

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На данный момент идет рассмотрение ходатайства о продлении ареста форварда сине-бело-голубых, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и других фигурантов дела. В том случае, если позиция следствия будет одобрена, то игроки пробудут в СИЗО «Бутырка» еще как минимум два месяца. Если же ходатайство не будет удовлетворено, то обвиняемые выйдут на свободу 8 февраля.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

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