Адвокат Мамаева пожаловался суду на нарушения при расследовании
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обратился к судье с просьбой, передает Sport24.
Защитник попросил приобщить к делу хавбека «горожан» жалобы на нарушения при расследовании и его задержку.
«Прошу приобщить к материалам дела копии постановления прокурора о нарушении при расследовании материалов уголовного дела, а также жалобы о волоките в расследовании. Прилагаем характеристики по месту жительства и получение уведомления Соловчуком о получении материальной компенсации за причиненный ущерб», — заявил Бушманов.
На данный момент идет рассмотрение ходатайства о продлении ареста форварда сине-бело-голубых, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и других фигурантов дела. В том случае, если позиция следствия будет одобрена, то игроки пробудут в СИЗО «Бутырка» еще как минимум два месяца. Если же ходатайство не будет удовлетворено, то обвиняемые выйдут на свободу 8 февраля.
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