Голкипер «Локомотива» Коновалов будет защищать ворота сборной России
В воротах сборной России в стартовом матче третьего этапа Еврохоккейтура против Финляндии будет стоять голкипер ярославского «Локомотива», сообщает ТАСС.
20-летний игрок впервые вызван в национальную команду.
«Коновалову предоставится шанс сыграть в Ярославле», — заявил главный тренер сборной Илья Воробьев.
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Встреча состоится 7 февраля.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Коновалов выступал в 42 матчах, в которых десять раз оставлял свои ворота «сухими».
Ранее «Локомотив» вырвал победу у «Сочи» благодаря двум очкам Локтионова.