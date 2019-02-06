Голкипер «Локомотива» Коновалов будет защищать ворота сборной России

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В воротах сборной России в стартовом матче третьего этапа Еврохоккейтура против Финляндии будет стоять голкипер ярославского «Локомотива», сообщает ТАСС.

20-летний игрок впервые вызван в национальную команду.

«Коновалову предоставится шанс сыграть в Ярославле», — заявил главный тренер сборной Илья Воробьев.

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Встреча состоится 7 февраля.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Коновалов выступал в 42 матчах, в которых десять раз оставлял свои ворота «сухими».

Ранее «Локомотив» вырвал победу у «Сочи» благодаря двум очкам Локтионова.