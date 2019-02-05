Месси сможет сыграть с «Реалом» в Кубке Испании
Каталонская «Барселона» назвала 19 футболистов, которые смогут сыграть с мадридским «Реалом» в рамках первого полуфинального матча Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».
В заявку на игру, которая состоится 6 февраля в 23.00 по московскому времени, вошел аргентинский нападающий Лионель Месси. Его участие в матче оставалось под вопросом из-за травмы, полученной во встрече с «Валенсией» в рамках чемпионата Испании.
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«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Серхио, Коутиньо, Артур, Суарес, Месси, Малком, Лангле, Мурильо, Альба, Боатенг, Серхи Роберто, Аленья, Видаль, Вермален, Пенья.
Ранее сообщалось, что Месси сам примет решение по участию в матче с «Реалом».