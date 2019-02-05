Моуринью признал вину и избежал тюремного заключения

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью избежал тюремного заключения, сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, португальский специалист согласился сотрудничать с налоговыми органами Испании и признался в получении незаконной прибыли. Таким образом, вместо года ареста ему предъявили денежное взыскание.

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В отношении экс-наставника «сливочных» были выдвинуты обвинения в сокрытии своих доходов в 2011-12 годах. СМИ утверждали, в 2011 году 55-летний португалец задолжал налоговым органам Испании €1,6 млн, а в 2012-м — €1,7 млн.

В общей сумме специалист недоплатил в испанскую казну порядка €3,3 млн.

Ранее нападающий петербургского СКА Николай Прохоркин поделился мнением об инциденте, произошедшем на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между его клубом и омским «Авангардом» (2:0), с Моуринью.