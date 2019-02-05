Кокорин признал все свои ошибки в открытом письме

<img src="//img.gazeta.ru/files3/401/12083401/upload-RIAN_5721122.HR-pic905-895x505-89397.jpg">

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин выступил с письмом, в котором принес извинения болельщикам, товарищам по команде и тренерскому штабу, передает «РИА Новости».

Форвард попросил прощения за то, что не выручит сине-бело-голубых в соревнованиях, за свое поведение, а также отметил, что усвоил урок.

Реклама

«Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях.

Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред.

Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе.

Ваш Саша».

Утром 8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения игроков. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

Ранее хавбек французского «Монако» Александр Головин присоединился к акции в поддержку братьев Кокориных.