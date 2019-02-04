СКА уступил «Авангарду» на глазах у Моуринью

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Омский «Авангард» нанес поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Единственные шайбы за игру забросили Сергей Широков и Тэйлор Бек.

Бывший тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел стартовое вбрасывание матча, однако португальский специалист упал сразу после церемонии. Примечательно, что падение экс-наставника «красных дьяволов» произошло сразу после того, как ему для рукопожатия протянул руку капитан СКА Павел Дацюк.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее ЦСКА всухую победил минское «Динамо» в матче КХЛ.



КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1:0 – Широков (Зернов, Михеев) – 16:56 (5x5)

2:0 – Бек (Франсон, Михеев) – 32:52 (5x4)