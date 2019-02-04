Тарасова рассказала о перенесенной операции

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала предстоящую операцию, передает «РИА Новости».

Знаменитый специалист рассказала о своем физическим состоянии.

«Чувствую себя хорошо, правда, зрение пока еще не полностью восстановилось. Мне заменили хрусталик, все, по мнению врача, прошло замечательно, поэтому я уже дома. Такая же операция планируется на втором глазу. Врач рекомендовал провести ее позже, но окончательное решение он примет на консультации», — поделилась информацией наставница.

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Также она отметила, что, несмотря на будущее хирургическое вмешательство, посетит некоторые соревнования.

«В ближайшее время я планирую вернуться к работе. Планирую поездку на чемпионат мира в Японию. Более того, хотела бы поехать с Максимом Ковтуном на Универсиаду в Красноярск», — заявила Тарасова.

Универсиада в Красноярске будет проходить со 2-го по 12-е марта, а мировое первенство по фигурному катанию с 18-го по 24-е марта.

Ранее Тарасова подвела итоги первенства России среди юниоров.