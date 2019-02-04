«Трактор» проиграл «Йокериту» в матче КХЛ

Челябинский «Трактор» уступил финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий Ессе Йоэнсуу.

Это поражение стало для «Трактора» четвертым в последних шести игра, в то время как «Йокерит», напротив, выиграл четыре матча из последних пяти.

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Ранее «Сибирь» одолела пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Йоэнсуу (Леписте, О Нилл) — 56:38