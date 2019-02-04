Моуринью проведет стартовое вбрасывание на игре СКА с «Авангардом»

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Футбольный тренер Жозе Моуринью проведет стартовое вбрасывание на игре между СКА и «Авангардом», сообщает РИА Новости.

Португалец приехал на арену в Балашихе, где в понедельник будет присутствовать на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и петербургским СКА.

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О том, что Моуринью проведет стартовое вбрасывание, сообщили источники в обоих клубах.

Начальник управления по связям с общественностью «Авангарда» Олег Малицкий, поделился на своей странице в Twitter видео, на котором видно, как португалец подписывает фотографии в здании арены в Балашихе.

Ранее сообщалось, что Моуринью встретился с президентом «Пари Сен-Жермен».