Моуринью проведет стартовое вбрасывание на игре СКА с «Авангардом»
Футбольный тренер Жозе Моуринью проведет стартовое вбрасывание на игре между СКА и «Авангардом», сообщает РИА Новости.
Португалец приехал на арену в Балашихе, где в понедельник будет присутствовать на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским «Авангардом» и петербургским СКА.
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О том, что Моуринью проведет стартовое вбрасывание, сообщили источники в обоих клубах.
Начальник управления по связям с общественностью «Авангарда» Олег Малицкий, поделился на своей странице в Twitter видео, на котором видно, как португалец подписывает фотографии в здании арены в Балашихе.
Ранее сообщалось, что Моуринью встретился с президентом «Пари Сен-Жермен».
А кто это к нам пришёл? pic.twitter.com/9XRneHvE8W— Олег Малицкий (@Double_Minor) 4 февраля 2019 г.