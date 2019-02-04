Медведева выступит в финале Кубка России
Двукратная чемпионка мира и Европы фигуристка Евгения Медведева будет участвовать в финале Кубка России, который пройдет в Великом Новгороде.
«Медведева примет участие в финале Кубка России в Великом Новгороде. Полный состав участников будет определен в ближайшие дни», — приводи слова главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александра Горшкова ТАСС.
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В нынешнем сезоне российская фигуристка впервые не смогла пробиться в финал Гран-при, а на чемпионате России заняла лишь седьмое место.
Турнир в Великом Новгороде пройдет с 18 по 22 февраля 2019 года.
Ранее Евгений Плющенко оценил шансы Медведевой на возвращение в сборную России.