Отец Салы впал в отчаяние

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Отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы Орасио Сала прокомментировал информацию об обнаружении обломков самолета, на котором летел его сын, передает «Советский спорт».

«Не могу в это поверить, это как дурной сон. Я в отчаянии. Общался с поисковой командой каждый день. Но у меня нет WhatsApp, поэтому им трудно дозвониться до меня», — приводит слова папы футболиста Ole.

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В середине января аргентинский форвард Эмилиано Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 21 числа того же месяца легкомоторный самолет Piper Malibu, в котором находился игрок, пропал с радаров в районе Нормандских островов.

Ранее сообщалось, что воздушное судно пропавшего футболиста найдено.