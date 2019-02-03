«Вашингтон» потерпел поражение от «Бостона» благодаря шайбе Крейчи
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу за игру забросил во второй трети матча нападающий Дэвид Крейчи.
Российский форвард столичной команды Александр Овечкин провел на льду 24 минуты 17 секунд и результативными действиями не отметился.
Для «Вашингтона» это поражение стало восьмым в девяти последних матчах.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» не разрешит клубам, заинтересованным в приобретении российского нападающего Артемия Панарина, общаться с хоккеистом по поводу нового контракта до проведения сделки.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Бостон Брюинз» (Массачусетс) — 0:1 (0:0, 0; 1, 0:0)
0:1 — Крейчи (Крюг, Пастрняк) — 30:43