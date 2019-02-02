Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Калгари»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз», сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Вашингтона».
Кузнецов записал на свой счет победную, четвертую шайбу «Кэпиталз» в этой игре, а также отметился результативной передачей.
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Второй звездой встречи признан чешский форвард «Вашингтона» Дмитрий Яшкин. На счету уроженца Омска одна заброшенная шайба.
Ранее сообщалось, что гол Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Калгари».