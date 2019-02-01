Вяльбе высказалась по поводу работы Губерниева на ЧМ по лыжным гонкам

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась ожиданиями от работы телекомментатора Дмитрия Губерниева на предстоящем чемпионате мира по лыжным гонкам, передает «Советский спорт».

«Это его работа, он комментатор, и я не могу запретить ему работать, но множества интервью, как у биатлонистов, у нас не будет. Будем стараться, чтобы он работал с нами исключительно как спортивный комментатор. Постараемся оградить его от бесконечных интервью наших лыжников», — написала функционер в своем инстаграме.

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Вяльбе также назвала Губерниева шоуменом.

«Будем всячески сопротивляться в интервью Дмитрию Губерниеву, сама вижу и понимаю. К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым еще совсем недавно», — добавила она.

Ранее комментатор рассказал об отсутствии конфликта с Еленой Вяльбе.