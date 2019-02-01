Вяльбе высказалась по поводу работы Губерниева на ЧМ по лыжным гонкам
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась ожиданиями от работы телекомментатора Дмитрия Губерниева на предстоящем чемпионате мира по лыжным гонкам, передает «Советский спорт».
«Это его работа, он комментатор, и я не могу запретить ему работать, но множества интервью, как у биатлонистов, у нас не будет. Будем стараться, чтобы он работал с нами исключительно как спортивный комментатор. Постараемся оградить его от бесконечных интервью наших лыжников», — написала функционер в своем инстаграме.
Вяльбе также назвала Губерниева шоуменом.
«Будем всячески сопротивляться в интервью Дмитрию Губерниеву, сама вижу и понимаю. К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым еще совсем недавно», — добавила она.
Ранее комментатор рассказал об отсутствии конфликта с Еленой Вяльбе.