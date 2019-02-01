Крамник рассказал о своих планах после завершения карьеры

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Завершивший карьеру шахматист Владимир Крамник рассказал о своих планах на будущее, передает «Советский спорт».

«У меня есть крупный проект в этой сфере, идея в том, чтобы связать шахматы с детьми, школами, образованием. У меня много идей, и я собираюсь заняться данным проектом. У нас есть крупная компания-спонсор, но нет предела совершенству», — сказал шахматист в эфире телеканала «Россия-24».

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Крамник также рассказал о перспективах своего проекта.

«На мой взгляд, сфера детского образования в шахматах кажется очень перспективной. Заинтересованность к проекту проявляют компании за рубежом, поэтому расширяться и выходить на международный уровень является одной из наших целей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Крамник завершил карьеру шахматиста.