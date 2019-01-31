Российские легкоатлеты выступят на Европейских играх под национальным флагом

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, заявил что российские легкоатлеты примут участие в летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку и Европейских играх в Минске под государственным флагом.

«Вопросы, связанные с участие ОКР как организации, представляющей страну на крупнейших олимпийских мероприятиях, не ставятся под сомнение. Таким образом, на предстоящих Европейских играх в Минске и Юношеским фестивале в Баку будут участвовать все спортсмены под национальным флагом, включая спортсменов, национальные федерации которых находятся под санкциями.

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В первую очередь я говорю о легкоатлетах, которые будут представлены на Фестивале и Играх в Минске под национальным флагом и в национальной форме, это принципиальный момент, и в этом сомнений нет», — цитирует Позднякова ТАСС.

В ноябре 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Российские спортсмены принимают участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что в ИААФ отправлены 166 заявок атлетов на получение нейтрального статуса.