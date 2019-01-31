Тренер «Аталанты» прокомментировал разгромную победу над «Ювентусом»

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат четвертьфинального матча Кубка Италии против «Ювентуса», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась сенсационным результатом — «Ювентус» проиграл со счетом 0:3.

«Произошло что-то невероятное, даже самый оптимистичный фанат «Аталанты» не мог предсказать такую победу. Мы много раз встречались с «Ювентусом», иногда могли добиться ничейного результата. Так что было тяжело даже надеяться на счет 3:0.

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Я не мог просить о большем, имею в виду не только результат, но также нашу страсть, стиль игры и ее качество. Люди думают, что «Аталанта» просто бегает по полю, но это не так. Мы тоже можем действовать агрессивно и интенсивно. Но этого недостаточно, чтобы рисковать, необходим класс. Нельзя обыграть «Ювентус» без талантливых футболистов в свем составе, у «Аталанты» есть такие игроки», — цитирует Гасперини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Ранее «Ювентус» потерпел самое крупное поражение в Кубке Италии с 1996 года.