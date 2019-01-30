На домашнем стадионе «Анжи» снимают газон из-за долгов
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что на домашней арене клуба в Каспийске начали снимать газон из-за долгов клуба.
«Финансовая ситуация в клубе с каждым днем ухудшается, сегодня на стадионе начали снимать газон, но мы не отчаиваемся. Моя задача — готовить команду к чемпионату, я стараюсь со своей задачей справиться.
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Помимо своих профессиональных обязанностей, у меня есть этическо-моральные обязательства перед руководством, которое доверило мне клуб Премьер-лиги. Конечно, они рисковали, когда меня назначали, и самое легкое, что я могу сейчас сделать, это развернуться и уйти», — цитирует Адиева ТАСС.
Ранее сообщалось, что «Анжи» не может заявить форварда «Пари Сен-Жермен» из-за долгов.