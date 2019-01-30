Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде

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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что спортсмен больше не будет проводить бои в штате Невада, передает ТАСС.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца Диллоном Дэнисом. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.

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29 января Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать чемпиона UFC на девять месяцев и оштрафовать его на $500 тыс. Макгрегор был отстранен на шесть месяцев, также ему необходимо выплатить $50 тыс. Тухугов и брат Нурмагомедова получили по году дисквалификации. Их обязали выплатить по $25 тыс.

«Он больше не будет выступать в Неваде из-за того, что его братья получили такое суровое наказание. Я считаю несправедливым, что Хабиб оштрафован на $500 тыс., а Конор — на $50 тыс», — приводит слова Абдель-Азиза ESPN.

По словам менеджера, Нурмагомедов не будет выступать до момента окончания дисквалификации, а свой первый поединок после перерыва он планирует провести на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

«Он любит «Мэдисон-сквер-гарден». Многие его фанаты живут здесь, и Нью-Йорк всегда был благосклонен к нему. Он скучает по поединкам в Нью-Йорке», — отметил Абдель-Азиз.

Ранее Макгрегор прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада.