Экс-тренер сборной России: Логинов попадет в тройку сильнейших Кубка мира

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов поделился мнением о возможной позиции россиянина Александра Логинова в итоговой таблице Кубка мира.

«Он должен остаться в тройке сильнейших. Вокруг Саши в последнее время было слишком много негатива, но сейчас ажиотаж поутих, что должно пойти Логинову на пользу. Уверен, на североамериканских этапах мы увидим совсем другого Логинова», — приводит слова специалиста «Russia Today».

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Барнашов также рассказал о предстоящей поездке Логинова и Гараничева на этапы Кубка мира в США и Канаду.

«Тренеры аккуратно подойдут к этому вопросу и будут адекватно нагружать обоих. Предположим, на грядущих этапах КМ в индивидуалках и эстафетах мы их не увидим. А вот в менее затяжных гонках оба вполне могут принять участие и набрать важные очки», — добавил он.

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