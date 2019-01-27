Емельяненко рассказал о своем состоянии после боя

<img src="//img.gazeta.ru/files3/95/12146095/upload-RTS2CFIH-pic905-895x505-90912.jpg">

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал о своем самочувствии после боя против американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator, передает «Советский спорт».

«После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом не глубокое, вчера мне наложили несколько швов. Через пару недель все заживет. Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой, и кто встал рано утром посмотреть поединок. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На все воля Божья», — приводит слова спортсмена пресс-служба Союза ММА России.

Ранее бывший соперник Федора Емельяненко вызвал на бой Райана Бейдера.