Российские сноубордисты завоевали серебро этапа КМ в Москве
Российские сноубордисты Наталья Соболева и Андрей Соболев завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Москве, сообщает «Советский спорт».
Золото соревнований взяли австрийцы Даниэла Ульбинг и Бенджамин Карл. Третье место заняли представители Швейцарии Жюли Цогг и Дарио Кавицель.
Кроме того, россияне Милена Быкова и Дмитрий Логинов заняли восьмое место. Анастасия Курочкина и Максим Рогозин стали 11-ми,а Мария Валова в паре с Виком Уайлдом значатся в итоговой таблице 14-ми.
Ранее сообщалось, что сноубордист Соболев победил на этапе Кубка мира в Москве.
Сноуборд. Кубок мира. Москва (Россия).
Параллельный слалом. Командные соревнования
1. Даниэла Ульбинг/Бенджамин Карл (Австрия);
2. Наталья Соболева/Андрей Соболев (Россия);
3. Жюли Цогг/Дарио Кавицель (Швейцария).