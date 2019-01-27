Российские сноубордисты завоевали серебро этапа КМ в Москве

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Российские сноубордисты Наталья Соболева и Андрей Соболев завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Москве, сообщает «Советский спорт».

Золото соревнований взяли австрийцы Даниэла Ульбинг и Бенджамин Карл. Третье место заняли представители Швейцарии Жюли Цогг и Дарио Кавицель.

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Кроме того, россияне Милена Быкова и Дмитрий Логинов заняли восьмое место. Анастасия Курочкина и Максим Рогозин стали 11-ми,а Мария Валова в паре с Виком Уайлдом значатся в итоговой таблице 14-ми.

Ранее сообщалось, что сноубордист Соболев победил на этапе Кубка мира в Москве.

Сноуборд. Кубок мира. Москва (Россия).

Параллельный слалом. Командные соревнования

1. Даниэла Ульбинг/Бенджамин Карл (Австрия);

2. Наталья Соболева/Андрей Соболев (Россия);

3. Жюли Цогг/Дарио Кавицель (Швейцария).