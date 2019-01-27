Валуев считает, что Емельяненко давно нужно было завершить карьеру

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев высказал свое мнение о поражении россиянина Федора Емельяненко в финальном бою Гран-при Bellator против Райана Бейдера.

«Так и думал, что Федор проиграет. У соперника скорость выше. Тут еще и в силу возраста можно отнести поражение. Емельяненко стоит заканчивать? Человек принимает решение сам, но я бы сделал это раньше», — приводит слова бывшего спортсмена Sport24.

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Валуев также рассказал, что поддерживает Федора.

«Он мужественный человек, этого не отнимешь. То, что он сделал попытку с определенным риском, это было ясно, не выбирал себе каких-то мешков, а выходил всегда против серьёзных соперников», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира.