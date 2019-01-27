Эдгард Запашный поделился впечатлениями от поединка Федора Емельяненко

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Дрессировщик Эдгард Запашный поделился мнением о поражении российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

«Настроение ужасное. В раздевалке абсолютная тишина. С Федором работают доктора, у него серьезная сечка над левым глазом, ему начали зашивать. Какое-то время уйдет на обработку раны.

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Между членами команды бой не обсуждается, все все понимают. Мое мнение: это была правильная остановка боя, Федор действительно не мог себя защищать», — сказал Запашный в эфире «Матч ТВ».

Финальный поединок Гран-при Bellator, который прошел в Инглвуде, завершился победой американца нокаутом на 35-й секунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о причинах поражения Емельяненко от Бейдера.