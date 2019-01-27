Эдгард Запашный поделился впечатлениями от поединка Федора Емельяненко
Дрессировщик Эдгард Запашный поделился мнением о поражении российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.
«Настроение ужасное. В раздевалке абсолютная тишина. С Федором работают доктора, у него серьезная сечка над левым глазом, ему начали зашивать. Какое-то время уйдет на обработку раны.
Между членами команды бой не обсуждается, все все понимают. Мое мнение: это была правильная остановка боя, Федор действительно не мог себя защищать», — сказал Запашный в эфире «Матч ТВ».
Финальный поединок Гран-при Bellator, который прошел в Инглвуде, завершился победой американца нокаутом на 35-й секунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.
Ранее бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о причинах поражения Емельяненко от Бейдера.