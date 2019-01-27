«Монако» потерпел поражение в первом матче после отставки Анри

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«Монако» потерпел поражение от «Дижона» в матче 22-го тура чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на замену на 68-й минуте игры, однако сразу после этого соперник оформил второй гол в ворота монегасков.

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Этот проигрыш является для команды шестым кряду. На данный момент она располагается на предпоследнем, 19-м месте, в турнирной таблице Лиги 1.

Напомним, что это было первое выступление клуба под руководством нового главного тренера Леонарду Жардима, сменившего на посту Тьерри Анри.

Ранее сообщалось, что хавбек «Наполи» Винисиус Мораис, который в первой половине этого сезона играл за португальский «Риу Аве», перейдет в «Монако».

Франция. Лига 1. 22-й тур

Дижон (Дижон) — Монако (Монако) — 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Квон Чанг-Хун, 24; 2:0 — Слити, 69