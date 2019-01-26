Российские фигуристы заняли второе место в медальном зачете на чемпионате Европы

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Российские фигуристы заняли второе место в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Минске, сообщает ТАСС.

Единственное золото в копилку сборной принесла Софья Самодурова в женском одиночном катании. Серебряные награды взяли Алина Загитова (одиночное катание), Александр Самарин (одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов (спортивные пары) и Александра Степанова и Иван Букин (танцы на льду). Бронзовые медали записали в актив спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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Первое место в зачете заняли французы (два золота), третье — испанцы (одно золото).

На чемпионате Европы 2018 года россияне взяли девять наград (два золота, четыре серебра, три бронзы).

Ранее тренер Степановой и Букина поделилась мнением о соперничестве с французами.