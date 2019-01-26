Плющенко назвал позором выступление Коляды в произвольной программе

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал провальное выступление Максима Ковтуна и Михаила Коляды на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Коляда, лидировавший после короткой программы, трижды упал и занял итоговое пятое место. Ковтун не сделал чисто ни одного прыжкового элемента и расположился на 14-й строчке.

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«С Михаилом мы близко не знакомы, с Максом общались, когда он решил вернуться в спорт год назад, тут отдельный разговор. Коляда – талантливый, все умеет, все проблемы у него только в голове. Я такого не ожидал от его катания, честно – это даже не катастрофа, позор какой-то», — цитирует Плющенко ТАСС.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.