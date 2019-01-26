Коляда получил травму после падения в произвольной программе

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Россиянин Михаил Коляда получил травму левой руки после падения во время произвольной программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске, сообщает ТАСС.

Сам спортсмен заявил, что характер повреждения пока неизвестен.

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Коляда, лидировавший после короткой программы, занял пятое место на чемпионате Европы. По сумме двух прокатов россиянин набрал 240,87 балла. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее сообщалось, что испанец Хавьер Фернандес стал победителем чемпионата Европы по фигурному катанию.