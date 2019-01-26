От «Амкара» потребовали вернуть долг Пермскому краю

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Министерство спорта Пермского края потребовало от футбольного клуба «Амкар» вернуть долг, сообщает «Прикамье».

Минспорта требует вернуть в бюджет выделенные субсидии за два последних года в сумме 543 млн рублей. Основанием для такого требования стала проверка, в ходе которой были выявлены нарушения.

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«Амкар», который выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ), прекратил свое существование летом 2018 года из-за финансовых проблем. Клуб признан банкротом.

Власти края могут взять его под контроль, чтобы, по предположениями экспертов, привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей клуба.

«Амкар» на эту новость отреагировал оригинально — на своей странице в твиттере пресс-служба размести мем с участием героев мультфильма «Простоквашино».

Ранее сообщалось, что у клубов-банкротов будут отнимать имя.