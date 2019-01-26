От «Амкара» потребовали вернуть долг Пермскому краю
Министерство спорта Пермского края потребовало от футбольного клуба «Амкар» вернуть долг, сообщает «Прикамье».
Минспорта требует вернуть в бюджет выделенные субсидии за два последних года в сумме 543 млн рублей. Основанием для такого требования стала проверка, в ходе которой были выявлены нарушения.
«Амкар», который выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ), прекратил свое существование летом 2018 года из-за финансовых проблем. Клуб признан банкротом.
Власти края могут взять его под контроль, чтобы, по предположениями экспертов, привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей клуба.
«Амкар» на эту новость отреагировал оригинально — на своей странице в твиттере пресс-служба размести мем с участием героев мультфильма «Простоквашино».
Ранее сообщалось, что у клубов-банкротов будут отнимать имя.
Власти Прикамья требуют от «Амкара» 543 миллиона рублейhttps://t.co/ClCnwEBSkG pic.twitter.com/jjpSBmHuPZ— FC Amkar (@fc_amkar) 25 января 2019 г.