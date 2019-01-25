Самодурова поделилась эмоциями после победы на ЧЕ

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Российская фигуристка, чемпионка Европы — 2019 Софья Самодурова рассказала о своих эмоциях после победы на соревнованиях в Минске.

«Я довольна результатом чемпионата Европы. Очень сложно собрать слова в кучу. Огромное спасибо всем за поддержку. Я настраивалась только на чистый прокат. Надеялась, что ничего досадного не произойдет. Еще не осознала, что смогла взять золотую медаль», — цитирует спортсменку Sport24.

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Самодурова также высказалась о своих прошлых результатах.

«До этого я была на подиуме, но не побеждала? Если бы я каким-нибудь образом выиграла один из финалов Гран-при, возможно, мне было бы тяжело собраться после этого успеха. Мы проделали большую работу. Значит, так и должно было быть», — добавила фигуристка.

Ранее Евгений Плющенко поделился мнением о победе Софьи Самодуровой на чемпионате Европы.